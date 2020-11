Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee-Bookholzberg ( LK Oldenburg ) : Brand in einem Mehrparteienhaus

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Sonntag, 15.11.2020, 01:50 Uhr wird eine Rauchentwicklung aus einer Obergeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Hutfilterstraße in Ganderkesee-Bookholzberg gemeldet. Durch die eintreffenden Polizeikräfte können die im Erdgeschoss aufhältigen Bewohner evakuiert werden. In den anderen Wohnungen halten sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen auf. Das in der Oberwohnung schließlich festgestellte Feuer kann durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Die Löscharbeiten dauern bis 04:50 Uhr an. Die Schadenshöhe in der brandbetroffenen Wohnung wird auf ca. 10000,- Euro geschätzt. Die Schäden durch das Löschwasser in den anderen Wohnungen kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wird niemand. Der Brandort wird beschlagnahmt. Ursachen zur Brandentstehung werden aufgenommen. Zur Brandbekämpfung werden die Feuerwehren Bookholzberg, Schierbrok und Ganderkesee mit ca. 50 Kräften sowie 10 Fahrzeugen eingesetzt.

