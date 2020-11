Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf:

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Im Zeitraum vom 12.11.2020, 16:00 Uhr, bis zum 13.11.2020, 11:00 Uhr, wird der in einer Parklücke in der Butjadinger Straße, Brake, am Fahrbahnrand geparkte Pkw des Geschädigten (Ford Focus in weiß) durch ein vermutlich vorbeifahrendes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Dadurch entsteht ein Schaden von ca. 1500,- Euro. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

