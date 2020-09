Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Radfahrer fährt in geparkten Pkw und verletzt sich schwer

Schwelm (ots)

Am 19.09.2020 um 14:15 Uhr befährt ein 46-jähriger Ennepetaler mit seinem Fahrrad die Berliner Straße auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Ennepetal. In Höhe der Hausnummer 14 kollidiert er ohne Fremdeinwirkung aus bislang nicht geklärter Ursache mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Opel Zafira Tourer. Der Radfahrer wird hierbei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 3050,- Euro.

