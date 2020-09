Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Leichtverletzter Radfahrer nach Sturz in der Rüggeberger Straße

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 19.09.2020, gegen 15.45 Uhr befuhr ein ein 66-jähriger Ennepetaler Radfahrer die Rüggeberger Straße, um nach links in die Julius-Bangert-Straße abzubiegen. Hierbei kommt er mit seinem Fahrrad zu Fall, verletzt sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es kam zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

