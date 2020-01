Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200117 - 0055 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Frau bei Unfall schwer verletzt - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Abend, den 16.01.2020, kam es in Bergen-Enkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer/in flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Am Donnerstagabend, gegen 18:55 Uhr, lief eine 44-jährige Frankfurterin in der Hahnenkammstraße in Richtung Arnswalderstraße und wollte diese schließlich überqueren. Die Fußgängerin betrat die Fahrbahn, als sich ein Fahrzeug aus Richtung Barbarossastraße auf der Arnswalderstraße näherte. Die 44-Jährige merkte noch, dass das Fahrzeug nicht langsamer wurde und versuchte, diesem auszuweichen, was jedoch nicht mehr gelang. Die Fußgängerin wurde von dem Fahrzeug erfasst. Ein kurz darauf zufällig vorbeikommender Polizeibeamter, welcher privat unterwegs war, fand die schwer verletzte Frau und leistete Erste-Hilfe.

Die 44-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden und verbleibt dort stationär. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Über das Fahrzeug und den Verursacher/in ist derzeit nichts bekannt. Die Polizei sucht daher dringend Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und/oder dem Fahrzeug und dem Fahrer/in machen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit dem 18. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell