Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in der Hauptstraße

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 18.09.2020 gegen 08.53 Uhr parkte ein 60-jähriger Lünener mit seinem Lkw am Fahrbahnrand der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 153, in Richtung Frankfurter Straße. Zur Unfallzeit war die Fahrertür leicht geöffnet, als ein 53-jähriger Gevelsberger Busfahrer mit seinem Bus an diesem geparkten Lkw vorbeifuhr. Plötzlich öffnete sich die Fahrertür komplett, stieß gegen den vorbeifahrenden Bus und wurde wieder zurückgeschleudert. Hierbei wurde der in seiner Fahrerkabine befindliche Lkw-Fahrer leicht am Schienbein verletzt. Ob nun die Tür durch den Lkw-Fahrer selbst oder sich durch einen Windsog weiter öffnete, wird derzeit noch ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro.

