Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Lindenstraße

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 19.09.2020, in der Zeit von 13 Uhr bis 22 Uhr gelangten unbekannte Täter auf bilslang ungeklärter Weise in eine Doppelhaushälfte. Innerhalb der Wohnung öffneten der oder die Täter sämtliche Schränke auf der vermutlichen Suche nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten einen kleinen Bargeldbetrag bevor sie unerkannt flüchteten.

