Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen -Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hattingen (ots)

Zwei Leichtverletzte Personen und vier Fahrzeuge beschädigt, das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Bredenscheider Straße in Höhe der Sparkasse ereignete. Hier wartet eine 30 jährige Ford Fahrerin verkehrsbedingt auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Hattingen. Sie beabsichtigte nach links auf den Parkplatz der Sparkasse einzubiegen. Hinter ihr wartete ein 40 jähriger Hattinger in seinem Opel. Der 57 jährige Fahrer eines von hinten herannahenden VW Crafters erfasste aus noch ungeklärter Ursache die Situation zu spät und rammte linksseitig das Heck des wartenden Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel quer zur Fahrbahn gedreht. Zeitgleich rammt der Opel den vor ihm stehenden Fiat und einen rechtsseitig, vor einer Hauswand geparkten Ford. Der geparkte Ford wurde bis an die Hauswand gedrückt. Ein 14 jähriger Beifahrer aus dem Fiat, sowie der Opelfahrer wurden leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Durch die Feuerwehr mussten an der Unfallstelle auslaufende Betriebsstoffe fachgerecht abgebunden und beseitigt werden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

