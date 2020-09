Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Falsche Polizeibeamte mit weißem Transporter- Zeugen gesucht!

Schwelm (ots)

Ein 82-jähriger Schwelmer wurde am 04.09., gegen 14:00 Uhr, vor seinem Wohnhaus an der Prinzenstraße von zwei Personen angesprochen, die aus einem weißen Kastenwagen (ähnlich VW-Caddy) ausstiegen. In dem Fahrzeug blieben eine Frau und ein Kind zurück. Die beiden Männer gaben an Kriminalbeamte des Einbruchsdezernates zu sein. Bei dem Senior soll eingebrochen worden sein und sie müssten nun nachschauen, was entwendet wurde. Sie begaben sich mit dem Opfer in die Wohnung. Während ein Täter den 82-Jährigen im Flur in ein Gespräch verwickelte, entwendete der zweite Täter Goldmünzen und Bargeld aus der Wohnung. Die Täter verließen anschließend die Wohnung. Sie werden so beschrieben:

Täter 1: -etwa 30 Jahre alt -ca. 170cm -stabil/kräftig -dunkle kurze Haare -dunkle Jacke mit kleinem Emblem auf dem Ärmel -sprach Hochdeutsch ohne Akzent

Bei dem 2. Täter ist lediglich bekannt, dass dieser eine Glatze trug.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen am Tattag der weiße Transporter in der Prinzenstraße aufgefallen ist und die weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder den Insassen geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell