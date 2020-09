Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Sachbeschädigung auf Kita-Gelände

Schlagsdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende überstiegen unbekannte Täter die Umzäunung der Kindertagesstätte in Schlagsdorf und richteten im dortigen Außenbereich Sachschäden in Höhe von 1.500 EUR an. Dabei beschädigten sie die Außenverkleidung der Heizungsanlage und zerkratzten eine Glasscheibe der Eingangstür des Gebäudes. Über den gesamten Bereich des Geländes verteilten sie zudem wahllos Spielgeräte und öffneten einen Außenwasserhahn, bevor sie den Ort verließen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886-722 0 entgegen.

