Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Motorrad beschädigt und umgeworfen

Herdecke (ots)

Am 16.09.2020 warfen Unbekannte in der Zeit von 12:15 Uhr bis 13:15 Uhr ein Motorrad um, welches im Einmündungsbereich Eicklohweg/ Eicklohweg in Höhe der Hausnummer 24 abgestellt war. Die unbekannten Täter beschädigten zuvor das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand im Frontbereich und stießen anschließend das Fahrzeug zur Seite, sodass dieses durch den Sturz beschädigt wurde. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

