POL-ME: Geldbörse aus offen stehendem Haus entwendet - Polizei sucht Zeugen - Langenfeld - 2001098

Am Donnerstagnachmittag (16. Januar 2020) hat ein bislang unbekannter Täter aus einem Haus an der Kirschstraße in Langenfeld-Richrath die Geldbörse einer Langenfelderin entwendet. Zu dem Täter liegt eine Personenbeschreibung vor, mit deren Hilfe sich die Polizei neue Erkenntnisse durch Zeugenhinweise in dem Fall erhofft.

Das war geschehen:

Gegen 14:50 Uhr hatte die Bewohnerin des Einfamilienhauses das Haus verlassen, um Besorgungen zu erledigen. Dabei stellte sie fest, dass sie etwas in dem Haus vergessen hatte. Sie kehrte um, öffnete die Tür und begab sich ins zweite Obergeschoss. Währenddessen ließ sie die Haustür offen stehen. Als sie wieder nach unten zurückkehrte, traf sie im Hausflur auf einen ihr unbekannten Mann, der den kurzen Moment der Unachtsamkeit augenscheinlich ausgenutzt hatte und durch die offene Tür ins Haus gegangen war um Wertgegenstände zu entwenden.

Als der Mann die Frau erblickte, flüchtete er mitsamt der zuvor entwendeten Geldbörse der Langenfelderin in Richtung Querstraße. Die Langenfelderin folgte dem Dieb noch für eine kurze Zeit, bis sie ihn an der Querstraße aus den Augen verlor. Anschließend ging sie zurück zu ihrem Haus und verständigte die Polizei.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei leider keine verdächtige Person mehr antreffen. Daher bittet die nun ermittelnde Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zu dem Täter liegt die Personenbeschreibung vor:

- etwa 1,75 Meter bist 1,80 Meter groß - circa 40 Jahre alt - hatte dunkelblonde Haare - trug zur Tatzeit ein graues Oberteil sowie eine blaue Jeanshose - soll einen roten Stoffbeutel mit sich geführt haben - laut Geschädigter "deutsches Erscheinungsbild"

Die Polizei fragt:

Wer hat zur angegebenen Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Kirsch- bzw. der Querstraße gemacht oder kann sonstige Hinweise auf den Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

