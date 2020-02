Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH Ahrensbök Versuchter Raubüberfall in einer Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Samstag, 08.02.2020, kam es um 21:53 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall in der Star-Tankstelle in Ahrensbök, Segeberger Chaussee.

Zwei dunkel gekleidete und maskierte, männliche Personen forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Bargeldes.

Die beiden Täter flüchteten jedoch ohne Beute unvermittelt aus der Tankstelle in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den flüchtigen Tätern oder einem etwaigen Fluchtfahrzeug werden von der Kriminalpolizeistelle Eutin (04521 - 8010 oder Eutin.KPSt@polizei.landsh.de) entgegen genommen. Es wird wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Dierk Dürbrook - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2004

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell