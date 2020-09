Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fenster aufgehebelt

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 15. bis zum 16.09 hebelten unbekannte Täter das zum Garten gelegene Fenster einer Wohnung im Erikaweg auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Genaue Täterhinweise liegen nicht vor. Durch Anwohner des Erikawegs konnte ein unbekannter silberner Pkw beobachtet werden, in dem sich mehrere Personen befanden. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, kann derzeit nicht gesagt werden.

