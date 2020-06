Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl von Werkzeug aus Fahrzeugen

Im Zeitraum vom 27.06.2020, 04:30 Uhr - 18:20 Uhr, entwenden bislang unbekannte Täter Werkzeuge aus zwei Firmen-PKW, welche auf Parkplätzen in der Wormser Straße abgestellt sind. Hierbei durchtrennen die Täter Sicherheitsüberfallen sowie Vorhängeschlösser von Werkzeugkisten. Neben diversen Werkzeugen werden zusätzlich zwei Kanister mit jeweils 20 Litern Diesel entwendet. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

