POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl von zwei Geldbeuteln in Supermarkt

Am Samstag, dem 27.06.2020, melden sich unabhängig voneinander zwei Geschädigte bei der Polizei und erstatten Anzeige aufgrund des Diebstahls ihrer Geldbeutel. Beide Geschädigte befinden sich zur Tatzeit in einem Supermarkt in der Schraderstraße, um dort Einkäufe zu tätigen. Die erste Tat findet gegen 13:00 Uhr und zum Nachteil einer 74-jährigen Frankenthalerin statt. Gegen 15:30 Uhr wird ein 37-jähriger Frankenthaler Opfer des zweiten Taschendiebstahls. In beiden Fällen befinden sich neben Ausweisdokumenten auch Bargeld in den Geldbeuteln. Der Gesamtschaden beider Taten beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

