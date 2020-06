Polizei Bochum

POL-BO: Von der Sonne geblendet: Zwei Autos stoßen zusammen

Herne (ots)

Unfall in Herne-Börnig: Ein 47-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel ist am Freitagabend, 12. Juni, mit einem 32-jährigen Autofahrer aus Herne zusammengestoßen. Er war von der tiefstehenden Sonne geblendet worden.

Gegen 19.35 Uhr fuhr der 47-Jährige mit seinem Wagen über die A-42-Ausfahrt Börnig (Richtung Stadtzentrum). Er hielt an dem Stoppschild und wollte dann in die Sodinger Straße einbiegen. Nach eigenen Angaben wurde er dabei von der tiefstehenden Sonne geblendet. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 32-jährigen Autofahrer, der gerade in Richtung Sodingen unterwegs war.

Der 32-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der 47-jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt.

