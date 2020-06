Polizei Bochum

POL-BO: Nachtrag: Verkehrsunfall mit Flucht - Beschädigter VW und weitere Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Wie bereits heute morgen in einer Pressemeldung berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4621332) hat ein unbekannter Autofahrer am Freitagmorgen, 12. Juni, gegen 2.25 Uhr auf der Dorstener Straße in Bochum mehrere Autos beschädigt.

Das Bochumer Verkehrskommissariat ermittelt bereits und sucht jetzt Zeugen des Vorfalls, insbesondere Menschen, denen ein größerer Wagen der Marke VW mit einem starken Frontschaden aufgefallen ist. Der Autofahrer hat sich möglicherweise in Richtung Herne entfernt.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-5213 bzw. -5206.

