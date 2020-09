Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Radfahrer leicht verletzt

Schwelm (ots)

Am 19.09.2020 um 15:20 Uhr befährt ein 20-jähriger Sprockhöveler mit seinem Pkw Nissan Qashqai die Hattinger Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel. In Höhe der Unfallstelle überholt er einen 65-jährigen Pedelecfahrer aus Schwelm. Als ihm andere Fahrzeuge entgegen kommen, bricht der Sprockhöveler den Überholvorgang ab und schert wieder nach rechts ein. Hierbei kollidiert er mit dem Pedelecfahrer, der daraufhin stürzt und leicht verletzt wird. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 8000,- Euro.

