Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tragische Kollision am Bahnübergang in Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots)

Am 01.09.2020, um 16:38 Uhr, näherte sich ein außerplanmäßig in Überführungsfahrt (Abgangsbahnhof Stralsund/Zielbahnhof Eberswalde) befindlicher InterCity-Zug der DB dem Bahnübergang Ducherow, der mittels geschlossenen halbseitigen Schranken für den übrigen Verkehr gesperrt war. Eine 46- jährige, einheimische Frau befand sich zu Fuß in diesem Bereich und wollte nach Zeugenaussagen in Höhe des Bahnüberganges die Schienen überqueren. Hierbei habe sie die geschlossenen Schranken des Bahnüberganges missachtet und vermutlich auch den sich nähernden Zug in Fahrtrichtung Pasewalk übersehen. Die Frau wurde vom Zug erfasst, wodurch sie tödlich verletzt wurde. Es bestehen keine Hinweise auf einen Suizid. Im Zug befanden sich keine Fahrgäste. Der Lokführer wurde vor Ort gewechselt und die Überführungsfahrt nach Streckenfreigabe fortgesetzt. Der Sachschaden an der Lokomotive wurde von der BPOL mit 5000 Euro beziffert. Der Bahn- und Fahrzeugverkehr war für 4 Stunden gesperrt. Beamte der BPOLI Pasewalk, der PI Anklam und des KDD Anklam übernahmen die Sicherung und Spurensuche am Ereignisort. Die Ermittlungen dauern noch an. Im Auftrag Torsten Blauch Erster Kriminalhauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell