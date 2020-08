Polizei Aachen

POL-AC: Nach mehreren Raubüberfällen: Weiterer Tatverdächtiger ermittelt

Stolberg (ots)

Nachdem es seit Anfang Juni zu Überfällen auf einen Getränke- und zwei Supermärkte in Stolberg gekommen war (08.06., 10.07. und 06.08.; siehe unsere Meldungen), konnte die Kripo nun einen weiteren Tatverdächtigen ermitteln. Die Auswertung der bei den Taten gesicherten DNA-Spuren hatte die Ermittler auf die Spur eines 18-Jährigen gebracht. Er wurde heute Vormittag festgenommen und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Bereits am 07.08. hatten die Beamten einen 17-jährigen Mann im Zusammenhang mit den Taten festgenommen. Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. (am)

