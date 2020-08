Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Wochenmarktbeschicker bestohlen

Am Freitagmorgen entwendete ein Dieb in Eislingen eine Kasse mit den Tageseinnahmen eines Hofladens.

Ulm (ots)

Ein Wochenmarktbeschicker aus dem benachbarten Landkreis Esslingen hofft auf die entscheidenden Hinweise aus der Bevölkerung: Der Mann war am Freitagvormittag mit seinem Verkaufswagen zum Wochenmarkt nach Eislingen gefahren. Er hatte seinen Verkaufswagen direkt vor dem Rathaus abgestellt und diverse landwirtschaftliche Produkte verkauft. Die Einnahmen legte er in eine Kasse in seinem weißen Opel Movano. Im Zeitraum zwischen 11:40 und 12:05 Uhr entwendete ein Dieb die Kasse samt den Einnahmen aus dem Fahrzeug des Verkäufers und verschwand damit in unbekannte Richtung.

Hinweise zur Ermittlung des Diebes nimmt das Polizeirevier Eislingen unter Tel.-Nr. 07161 8510 entgegen.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U. Häckel) -1480747 email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell