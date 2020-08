Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Im Streit Flasche auf den Kopf geschlagen

Zwei betrunkene schlagen sich vor dem Bahnhof

Ulm (ots)

Am Freitagabend gerieten zwei Männer vor dem Bahnhof Biberach in Streit. Einer schlug dem anderen eine Flasche auf den Kopf. Kurz vor 21:00 Uhr entwickelte sich aus noch unbekannten Gründen auf dem Bahnhofsvorplatz ein verbaler Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 40-Jährige seinem 28-jährigen Landsmann eine Flasche auf den Kopf. Im Weiteren kam es zu einer Rangelei auf dem Boden, bei der von beiden Seiten Schläge ausgeteilt wurden. Der 40-jährige lag beim Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei regungslos am Boden. Plötzlich sprang er auf, drohte dem jüngeren Mann, dass er ihn umbringe und wollte erneut auf ihn losgehen. Die Polizei hielt ihn davon ab und nahm ihn in Gewahrsam. Er durfte die Nacht im Arrest der Biberacher Polizei verbringen. Der andere musste in eine Klinik gebracht werden. Beide waren mit jeweils fast 2 Promille stark betrunken.

