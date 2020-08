Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim/Eberhardzell - Biberacher Polizei stoppt zwei alkoholisierte Fahrer

Ulm (ots)

Am Freitagabend gegen 23:45 Uhr wurde ein von Laupertshausen nach Maselheim fahrender Mazda kontrolliert. Der 60-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Seine Angaben, er habe 1-2 Bier getrunken dürften nicht zutreffend sein, denn ein Alkotest ergab, dass er absolut fahruntauglich war. Es folgte eine Blutentnahme in einer Klinik. Der Führerschein wurde sofort einbehalten. Es folgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Etwa eine Stunde später, am Samsatg, kurz nach 01:00 Uhr, wurde in Eberhardzell ein VW kontrolliert. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrers ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinwirkung steht. Ein durchgeführter Test bestätigte dies. Ob der junge Mann einen Monat oder länger auf seinen Führerschein verzichten muss und über die Höhe des Bußgeldes entscheidet das Landratsamt Biberach.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1483157, 1483086)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: +49 (0)731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell