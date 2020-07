Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200721.4 Wilster: Zeugin nach Unfallflucht gesucht!

Wilster (ots)

Mitte des Monats ist es auf einem Parkplatz in Wilster zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine Anwohnerin den Vorfall beobachtet haben - sie und auch andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Vom 15. auf den 16. Juli 2020 dürfte ein Fahrzeug auf einem Garagenhof in der Ostpreußenstraße ein geparktes Wohnmobil vermutlich während des Rangierens beschädigt haben. An dem Ford Transit entstand dabei ein Schaden an einem Rücklicht.

Eine Frau soll das Geschehen beobachtet haben - die Polizei Wilster bittet sie nun, sich unter der Telefonnummer 04823 / 92270 zu melden.

Merle Neufeld

