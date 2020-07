Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200721.3 Itzehoe: Ruhestörung führt zur Gewahrsamnahme

Itzehoe (ots)

Nachdem eine Streife in der Nacht zu heute insgesamt drei Mal eine lärmende Dame aufsuchen musste, nahmen die Beamten die Frau letztlich in Gewahrsam. Auf der Dienststelle leistete die 32-Jährige Widerstand und muss sich nun wegen ihres Verhaltens strafrechtlich verantworten.

Am Montagabend suchten Einsatzkräfte gegen 22.20 Uhr und gegen 23.20 Uhr eine Wohnanschrift in der Carl-Stein-Straße auf, weil eine Mieterin die Nachbarn durch Schreine, Poltern und Tritte gegen Türen belästigte. Im Rahmen ihres zweiten Einsatzes drohten die Polizisten der Frau die Ingewahrsamnahme an, so sie ein weiteres Mal auffalle. Als Anwohner sich kurz nach Mitternacht erneut beschwerten, nahmen die Ordnungshüter die Störerin mit. Auf dem Weg zum Polizeirevier verhielt sich die Itzehoerin noch ruhig, leistete aber bei ihrer späteren Durchsuchung erheblichen Widerstand, verweigerte die Abgabe einiger Kleidungsstücke und beschimpfte eine Beamtin. Im Zuge der Gegenwehr erlitt niemand Verletzungen, die Beschuldigte gab schließlich Ruhe und musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen, da sie merklich alkoholisiert war. Sie wird sich nun wegen des Widerstandes und der Beleidigung verantworten müssen.

Merle Neufeld

