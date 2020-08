Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Mit Auto gegen Baum

Getötet wurde eine Frau am Samstag bei einem Unfall in der Nähe von Langenau.

Zwischen Langenau und Riedheim ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 18 Uhr. Ein 36-Jähriger war mit seinem Opel von Langenau gekommen. Kurz vor der Landesgrenze kam er mit dem Auto in der Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb im Feld liegen. Eine 59-Jährige im Auto wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der 36-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu diesem Verkehrsunfall kam. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt, die Ermittlungen zu unterstützen. Die Straße musste vorübergehend komplett gesperrt werden. Am Opel entstand durch den Unfall Totalschaden.

