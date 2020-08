Polizei Aachen

POL-AC: Alleinunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Eschweiler (ots)

Am 21.08.2020 gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des REWE-Marktes auf der Bohler Str. in Escheiler gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 34-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die Kontrolle über sein Fahrzeug, bei dem Versuch anzufahren. Das KKR bäumte sich auf, sodass der Fahrer stürzte und schwerverletzt dem Krankenhaus zugeführt werden musste. Da die eingesetzten Polizeibeamten in der Atemluft Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das KKR wurde zur technischen Überprüfung sichergestellt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinwirkung, Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes wurde eingeleitet.

