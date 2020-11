Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst, Stadtgebiet: 20 Personen in Wohnhaus/Treffen aufgelöst; Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss u.a.

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Zusammenkunft in Privathaus aufgelöst: Am Freitag, 13.11.2020, 19:20 Uhr, überprüfen Polizeibeamte nach einem Hinweis bzgl. möglicher Verstöße gegen die Corona-Verordnung ein Wohnhaus im Schollendamm, Delmenhorst. Bei dieser Überprüfung werden 20 Personen in dem Haus festgestellt. Daher werden entsprechende Platzverweise ausgesprochen und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss: Am Freitag, 13.11.2020, 13:05 Uhr, kontrolliert eine Funkstreife in der Schanzenstraße, Delmenhorst, einen 45 Jahre alten Delmenhorster PKW-Führer. Bei dieser Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Daher erfolgen die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin: Am Freitag, 13.11.2020, 06:55 Uhr, ereignet sich im Kreuzungsbereich Wittekindstraße, Friedrich-Ebert-Allee, Delmenhorst, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 54 Jahre alte Delmenhorster Radfahrerin leicht verletzt wird. Ein 21 Jahre alter PKW-Fahrer aus Ganderkesee befährt die Wittekindstraße aus Richtung Bremer Straße kommend und biegt nach rechts in die Stedinger Straße ein, ohne auf die rechts neben ihm geradeaus weiterfahrende 54-jährige Fahrradfahrerin zu achten. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin leicht verletzt wird. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 200,- Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Am Freitag, 13.11.2020, 17:05 Uhr, befährt ein 40 Jahre alter Delmenhorster mit einem Pedelec den Wiekhorner Heuweg in Richtung Brauenkamper Straße. Dabei kommt es zum Verkehrsunfall mit einer vor ihm fahrenden 63 Jahre alten PKW-Führerin aus Prinzhöfte, die zuvor aus der August-Jordan-Straße in den Wiekhorner Heuweg eingebogen ist. Bei dem 40-Jährigen wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,61 Promille festgestellt. Daher erfolgt bei ihm die Entnahme einer Blutprobe. Verletzt wird niemand. Die Sachschadenshöhe steht noch nicht fest.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Am Freitag, 13.11.2020, 21:50 Uhr, ereignet sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Wiekhorner Heuweg / Burggrafendamm. Ein 61 Jahre alter Delmenhorster PKW-Führer befährt den Wiekhorner Heuweg in Richtung Burggrafendamm. Den Ermittlungen zufolge, beabsichtigt er ursprünglich nach links in den Burggrafendamm einzubiegen. Aufgrund augenscheinlich nicht angepasster Geschwindigkeit durchbricht er geradeaus weiterfahrend eine Schutzplanke und kommt in der wasserführenden kleinen Delme mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Bei dem leicht verletzten 61-Jährigen wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,12 Promille festgestellt. Daher erfolgen eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 5400,- Euro.

