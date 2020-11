Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 13. November 2020, in der Wittekindstraße.

Ein 21-jähriger Mann aus Ganderkesee befuhr mit seinem Pkw die Wittekindstraße in Richtung Bahnhof und beabsichtigte, nach rechts in die Friedrich-Ebert-Allee abzubiegen.

Hierbei übersah er die 54-Jährige aus Delmenhorst, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls mit ihrem Fahrrad in Richtung Bahnhof unterwegs war und den Einmündungsbereich der Friedrich-Ebert-Allee überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die Delmenhorsterin leicht verletzt. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell