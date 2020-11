POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth leicht verletzt

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Leichte Verletzungen erlitten zwei Pkw-Fahrerinnen bei einem Auffahrunfall am Freitag, 13. November 2020, auf der Bundesstraße 212, in Höhe Wehrder, in Elsfleth.

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr gegen 14:10 Uhr die B 212 in Richtung Elsfleth und beabsichtigte, nach links in die Bardenflether Helmer abzubiegen.

Die Fahrzeuge dahinter mussten aufgrund dessen abbremsen. Eine 26-Jährige aus Haren (Ems) bemerkte dies und verlangsamte die Geschwindigkeit ihres Pkw-VW. Eine 23-Jährige aus Elsfleth fuhr unmittelbar dahinter und bremste ihren Pkw-VW ebenfalls ab.

Ein 55-jähriger Mann aus Stadland erkannte dies zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Bremsung mit seinem Lkw-MAN hinten auf den Pkw der 23-Jährigen auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der 26-Jährigen auf den der 23-Jährigen geschoben. Dabei erlitten beide Frauen leichte Verletzungen, die von Rettungskräften vor Ort versorgt wurden. Die 23-jährige Elsfletherin wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

