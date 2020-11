Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikonmmissariat Wildeshausen: Trunkenheitsfahrt; Vandalismus mit Zeugenaufruf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Trunkenheitsfahrt in Wildeshausen: Am Freitag, 13.11.2020, 14:50 Uhr, haben Beamte des Polizeikommissariats Wildeshausen auf der Straße Am alten Sportplatz, Wildeshausen, einen PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die 67-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Dötlingen erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vandalismus in Wildeshausen: In der Nacht von Freitag,13.11.2020, auf Samstag, 14.11.2020, ist es entlang der Harpstedter Straße in Wildeshausen zu Sachbeschädigungen gekommen. Bisher unbekannte Täter haben dabei Grundstückszäune mittels grober Gewalt beschädigt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 1000,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der 04431/941-0 zu melden.

