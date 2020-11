Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn: Pkw Brand auf der A 1

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Samstag, 14.11.2020 gegen 19:00 Uhr brannte auf der A 1 im Bereich der Gemeinde Cappeln ein Pkw aus. Zwischen den Ausfahrten Cloppenburg und Vechta in Richtung Osnabrück war ein 56-jähriger Volvo-Fahrer aus dem Kreis Siegburg unterwegs. Nach Aufleuchten einiger Kontrollleuchten und einem lauten Knall fuhr der Siegburger rechts ran und hielt auf dem Pannenstreifen. Da schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Trotz des schnellen Einsatzes der freiwilligen Feuerwehr Emstek konnte nicht mehr verhindert werden, dass der bereits in Vollbrand stehende Pkw Volvo komplett ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten wurden zwei der drei Fahrstreifen gesperrt. Es kam nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. Der Schaden wurde auf ca. 5.500 Euro geschätzt.

