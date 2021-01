Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Lkw-Fahrt endet im Polizeigewahrsam

Vreden (ots)

Nur der Reaktion von zwei Autofahrern war es zu verdanken, dass es am Samstag an der Kreuzung Ringstraße / Südlohner Diek nicht zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Ein 49-Jähriger hatte sich gegen 18.00 Uhr mit seinem Sattelzug vor der Ampel am Südlohner Diek zunächst nach links eingeordnet, ist aber bei Rot nach rechts auf die Ringstraße abgebogen. Eine Zeugin folgte dem Gespann bis in das Wohngebiet Berliner Straße / Potsdamer Straße und rief die Polizei. Polizeibeamte mussten den alkoholisierten Mann stützen, als er aus seinem Führerhaus stieg. Selbstständig stehen konnte der Litauer nicht mehr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 2,2 Promille schließen lässt. Um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt Blutproben. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben und die Person zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Nun folgt ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell