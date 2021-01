Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Billardtisch entwendet

Groß Reken (ots)

Auf einen noch verpackten Billardtisch hatten es Diebe in Groß Reken abgesehen. Das unter einem Carport am Wagnerring stehende Spielgerät des Herstellers Manhatten Firearms samt Kugeln und zweier Queues wurde zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 07.00 Uhr, entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

