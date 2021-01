Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Drogentest schlug an

Isselburg (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmittel hat ein 23-Jähriger am Samstag ein Auto in Isselburg gefahren. Polizeibeamte hielten den Autofahrer kurz vor Mitternacht auf der Straße Dekkers Waide an. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Amphetamin und Methamphetamin an. Um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt Blutproben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

