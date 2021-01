Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer stürzt alkoholisiert

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 49-jähriger Fahrradfahrer am Samstag in Gronau zugezogen. Der Gronauer war gegen 15.20 Uhr auf dem Friedensweg aus Richtung Ochtruper Straße kommend in Richtung Laubstiege unterwegs, als er in Höhe der Einmündung Schützenstraße stürzte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 2,8 Promille schließen lässt. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe zur exakten Bestimmung des Alkoholwertes entnommen. Nun folgt ein Strafverfahren.

