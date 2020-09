Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizist in Freizeit verfolgt Ladendiebe - Autofahrerin hilft spontan mit

Mönchengladbach (ots)

"Folgen Sie diesen Männern!" ist ein Satz, den man im Gemeinhin eher im Fernseher als auf der Krefelder Straße erwartet. Für eine Mönchengladbacherin und einen Polizisten, der in seiner Freizeit nur einkaufen gehen wollte, führte er zu einem Polizeieinsatz.

Der Polizist hatte an der Kasse eines Supermarktes angestanden, als er mitbekam, dass Männer durch den Eingang aus dem Geschäft heraus liefen. Kurzerhand lief er den Männern hinterher, die weiter über die Krefelder Straße flüchteten.

Nicht wissend, wie die Verfolgung weitergeht, hielt er kurzerhand eine Autofahrerin an und bat sie, den Männern hinterher zu fahren. So verfolgten die beiden die Männer in dem Auto während, im Dienst befindlichen Kollegen hinzugerufen wurden. Auf Höhe der Neusser Straße stellten die Polizisten dann gemeinsam die beiden Flüchtenden: einen 26- und einen 30-jährigen Mann aus Mönchengladbach. Das Diebesgut - Kaffee und weitere Genussmittel - hatten die Männer dabei. Es wurde am Ende der polizeilichen Maßnahmen an den Supermarkt zurückgegeben.

Die beiden Männer, polizeilich bereits jeweils in Erscheinung getreten, erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (cw)

