Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in die Stadtbibliothek

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Tag (22.04.), gegen 11 Uhr, wurde ein Einbruch in die Stadtbibliothek auf der Hauptstraße festgestellt. Der Mitarbeiter alarmierte sofort die Polizei und gab an, dass er zuletzt am 16.04.2020 in der Bibliothek war.

Unbekannte hatten eine Glastür eingeschlagen, die zu einem Kellerraum der Bibliothek führt.

Ihre kriminelle Tat hatte jedoch keinen Erfolg. Der Kellerraum wird lediglich als Abstellraum genutzt und beherbergte keine Wertgegenstände, so dass die Täter vermutlich ohne Beute wieder davonzogen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich unter Tel. 02202 205-0 bei der Polizei zu melden. (ct)

