Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Tresor bei Einbruch in eine Gaststätte entwendet

Overath (ots)

Gestern (22.04.), gegen 11 Uhr, hat die Besitzerin einer Gaststätte am Bahnhofplatz in Overath einen Einbruch festgestellt und die Polizei alarmiert. Wie alle anderen Gaststätten ist auch diese zur Zeit wegen der Coronapandemie geschlossen. Zuletzt war die Wirtin am 18.04.2020, gegen 16 Uhr, in ihrem Lokal, um nach dem Rechten zu sehen.

Unbekannte hatten in diesem Zeitraum von vier Tagen offenbar einen fest eingebauten Tresor herausgebrochen und mitgenommen. Zudem haben sie Wechselgeld aus einem Schrank gestohlen. Wie die Täter in die Gaststätte gelangt sind, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt. Die Beute liegt insgesamt im mittleren vierstelligen Bereich. Für eine Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst angefordert.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle, PHK Tholl

Telefon: 02202 205 117

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell