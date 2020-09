Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Reh schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochabend, 2. September, gegen 20.30 Uhr hat sich in Wanlo ein Wildunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 59-Jährige stieß gegen 20.30 Uhr auf der Heckstraße mit einem Rehkitz zusammen, das plötzlich auf die Fahrbahn lief. Nach der Kollision rutschte der Mann noch einige Meter über den Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Mönchengladbacher Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Das Reh war durch den Zusammenstoß sofort tot. (jn)

