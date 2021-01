Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jugendliche fallen auf

Bocholt (ots)

Seit mehreren Wochen sollen sich auf dem Gelände einer Tankstelle an der Raiffeisenstraße Jugendliche in den Abendstunden treffen, meldete eine Zeugin am Freitag. Sie würden mit ihren Fahrzeugen driften, laut Musik hören und in Gruppen zusammenstehen. Polizeibeamte trafen dort am Freitagabend junge Menschen an, die die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung missachteten, keine Masken trugen und den Mindestabstand nicht einhielten. Ein Platzverweis wurde erteilt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

