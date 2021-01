Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Autofahrt unter Drogen beendet

Legden (ots)

Er habe keine Drogen genommen und hätte auch noch nie was damit zu tun gehabt, gab ein 37-Jähriger am Freitagmorgen an. Polizeibeamten hatten den Autofahrer auf der Hauptstraße in Legden angehalten. Den Verdacht der Beamten, dass der Mann verbotene Substanzen konsumiert hat, bestätigte ein Drogentest, der positiv auf Amphetamin anschlug. Um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell