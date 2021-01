Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Auch Mercedes aufgebrochen

Schöppingen (ots)

Nach der Einbruchserie in BMW-Fahrzeuge sind nun in Schöppingen zwei weitere Einbrüche gemeldet worden. Die Arbeitsweise und die Marke der angegangenen Fahrzeuge sind aber abweichend. Unbekannte öffneten gewaltsam die Fahrertür eines grauen Mercedes-Benz der E-Klasse. Unklar ist, warum die Täter den an der Pickbreite geparkten Wagen aufbrachen, dann aber nichts ausbauten und entwendeten. Zu dieser Tat kam es zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 16.40 Uhr. Ebenfalls in einen Mercedes-Benz der E-Klasse brachen Unbekannte an der Metelener Straße ein. Aus dem weißen Fahrzeug bauten die Einbrecher einen Airbag und ein fest verbautes Navigationsgerät aus. Hier trug sich die Tat zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 13.00 Uhr, zu. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

