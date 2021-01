Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Kirche

Gronau (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte eine Scheibe zur Sakristei der evangelischen Kirche in Epe. Im Inneren des Kirchengebäudes an der Bernhardstraße öffneten die Einbrecher Schränke, teilweise gewaltsam, und durchwühlten diese. Unklar ist derzeit, ob die Täter Beute machten. Zu dem Geschehen kam es zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 10.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

