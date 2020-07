Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Diebstahl aus Kellerraum

Bruchsal (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal aufgebrochen und dort gelagerte Gegenstände gestohlen.

Der Einbrecher gelangte zunächst auf noch unbekannte Weise in das Haus in der Bruchsaler Bismarckstraße. Im Keller brach er dann ein Vorhängeschloss auf und verschaffte sich so Zutritt in einen Kellerverschlag. Dort stahl er mehrere Flaschen alkoholische Getränke sowie das Hinterrad eines abgestellten Fahrrads. Der Diebstahlschaden ließ sich auf rund 250 Euro beziffern.

Bislang liegen keine konkreten Hinweise auf den oder die unbekannten Täter vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07251 726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Kai Lampe, Pressestelle

