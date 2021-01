Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Laserpointer Verkehrsteilnehmer geblendet- Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3, Freitag, 22.01.2021, 00.30 Uhr

EDESHEIM (köh) - In der Nacht zu Freitag wurden mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B 3 in Höhe Edesheim durch einen Laserpointer geblendet.

Ein 36-jähriger Autofahrer aus Rosdorf meldete, dass er von einem grünen Laserstrahl in seinen Rück- und Außenspiegeln geblendet wurde als er die B 3 von Hohnstedt in Richtung Edesheim befuhr und sich auf Höhe der Einmündung Leinestraße befand. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden ebenfalls bei der Überprüfung geblendet als sie die B 3 in Richtung Hohnsetdt befuhren. Ermittlungen zu dem Verursacher führten in der Nacht zu keinem Erfolg. Eine Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde gefertigt. Der unbekannte Beschuldigte hielt sich vermutlich im Bereich des Ortsteingangs Hohnstedt auf.

Die Polizei Northeim bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell