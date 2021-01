Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstöße gegen die Corona Verordnung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Bismarckstraße, Mittwoch, 20.01.21, 19.50 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 20.01.21, gegen 19.50 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim über eine unzulässige Lärmbelästigung der Bismarckstraße, in Bad Gandersheim in Kenntnis gesetzt. Vor Ort eingetroffen, stellten die Beamten in einer Wohnung in der Bismarckstraße, sechs Personen aus drei verschiedenen Haushalten fest. Dies stellt nach aktuellen Corona-Vorschriften einen Verstoß dar. Das Zusammentreffen wurde aufgelöst. Gegen die betreffenden Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet.

