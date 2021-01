Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufgefundenes Meerschweinchen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Brunshausen, Parkplatz Auer Lightning, Mittwoch, 20.01.21, 13.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 20.01.21, gegen 13.30 Uhr wurde der Polizei Bad Gandersheim durch einen Mitteiler eine verdächtige Kunststofftüte im Bereich des Parkplatzes der Firma Auer Lightning in Bad Gandersheim / Brunshausen gemeldet. Durch die Beamten der Polizei Bad Gandersheim konnte festgestellt werden, dass sich in der durch den Mitteiler benannten Tüte ein lebendes Meerschweinchen befand. Das Tier wurde dem Tierschutz Bad Gandersheim übergeben. Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden aufgenommen.

