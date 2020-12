POL-HB: Nr.: 0837 --Diebstahl mit Gullydeckel und Messer

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Vor dem Steintor Zeit: 18.12.2020, 02:10 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nahmen Einsatzkräfte einen 37-Jährigen mutmaßlichen Kiosk-Einbrecher im Steintor fest. Zuvor hatte er mit einem Gullydeckel die Kioskscheibe eingeworfen und Bargeld gestohlen.

Nachts gegen 02:10 Uhr beobachtete ein Zeuge wie der 37 Jahre alte Mann mit einem Gullydeckel die Scheibe des Kiosks in der Straße Vor dem Steintor einschlug, einstieg und Bargeld sowie mehrere Päckchen Zigaretten stahl. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Schnell eintreffende Einsatzkräfte entdeckten den Mann noch im Verkaufsraum. Daraufhin lief der Dieb in den hinteren Bereich des Kiosks und flüchtete in den Hinterhof. Dort wurde er wenig später durch Polizeikräfte gestellt. Bei der Tat zog der 37-Jährige sich leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden mussten.

Außer dem Stehlgut fanden Einsatzkräfte bei dem Dieb auch noch ein Messer. Gegen ihn wurden Ermittlungen aufgenommen und eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls gefertigt. Er soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden.

